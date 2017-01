Pub

Um novo documentário da BBC, "Spy in the Wild", propõe-se a filmar as vidas secretas dos animais ao incorporar câmaras em robôs com forma e aparência de espécies reais

Imagine ter acesso à perspetiva de um crocodilo bebé que é transportado na boca da sua mãe. Ou a um jovem lobo que tenta ser aceite numa alcateia. Quem sabe, até, a um chimpanzé que adota um felino como seu companheiro de estimação. Cenas íntimas da vida selvagem, como estas, nunca antes foram capturadas em câmara.

Agora, tudo muda com o novo documentário Spy in the Wild, da BBC, que criou animais-robô para se infiltrarem nos habitats de várias espécies reais e, com ajuda de minicâmaras, filmar os seus comportamentos e interações mais íntimos.

Os robôs foram desenhados não só para capturar imagens, mas para interagirem com os animais. Garante o produtor executivo do documentário, John Downer, que teremos acesso a imagens impressionantes que evidenciam sentimentos como dor, luto, mas também amizade e empatia entre espécies. "Começámos a criar uma ligação entre o espião e o animal, algo nunca antes visto. Por isso, as coisas foram-se desenvolvendo de formas inesperadas", contou o responsável.

O primeiro episódio tem "amor" como tema central. Numa cena filmada com um robô-macaco, imóvel, vemos um grupo da mesma espécie a rodeá-lo, como se fosse um bebé morto, e a abraçar-se coletivamente como se estivesse de luto. Noutras emissões, entraremos ainda na pele de um cão de pradaria, que filmará de perto o hábito que essa espécie tem de trocar "beijos" - com o nariz - entre si.

Cada uma das criaturas robóticas - 30 no total - foi desenvolvida durante cerca de nove meses por uma equipa de especialistas - programadores e artistas de 3D. Embora Downer não tenha revelado o custo total da operação, admitiu apenas que foi "bastante cara".

Segundo ele, este programa vem ainda dar força, ou quase provar a teoria de que os animais partilham emoções humanas. "Não é possível passarmos tempo com os animais sem nos apercebermos de que muito do que eles fazem, fazem-no como nós. É inevitável. Nós também somos animais, por que é que fazemos essa distinção?".

Spy in the Wild começará a ser transmitido na BBC One a 12 de janeiro.

