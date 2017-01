Pub

O ator norte-americano estava em início da carreira e tinha sido acusado de agressão sexual. Tinha saído da prisão há uma semana, depois de pagar uma fiança de 100 mil dólares

Frederick Jay Bowdy transmitiu em direto no seu perfil de Facebook o momento em que disparou contra si mesmo, avança o Los Angeles Times. O ator norte-americano em início da carreira estava envolvido num caso de agressão sexual, e a ser julgado na cidade de Santa Clarita, na Califórnia.

O momento aconteceu na passada segunda-feira, dia 23, três dias depois de Frederick Jay Bowdy ter pagado uma fiança de 100 mil dólares (93,3 mil euros) para sair em liberdade da prisão. O homem avisou que ia matar-se, levando uma familiar que assistia à transmissão a contactar a polícia. Os agentes, no entanto, chegaram demasiado tarde.

O caso de Frederick Jay Bowdy, casado e pai de seis filhos, não é único e está a colocar em causa a liberdade dada pela plataforma de Mark Zuckerberg, onde qualquer utilizador pode emitir em direto. No passado fim de semana uma adolescente de 14 anos de Miami usou a mesma rede social para transmitir o seu enforcamento. Há três semanas, outra rapariga, 12 anos, recorreu ao mesmo sistema para gravar e mostrar a sua morte em tempo real.

Neste caso, o vídeo foi excluído do Facebook instantes depois. "As nossas equipas trabalham 24 horas por dia para analisar o conteúdo que está a ser relatado pelos usuários e temos sistemas em vigor para garantir que o conteúdo sensível seja tratado rapidamente", disse um porta-voz do Facebook ao Daily Mail.

As páginas das redes sociais de Frederick Jay Bowdy foram entretanto eliminadas.