Pub

O vídeo do arquipélago dirigido a Donald Trump fala das paisagens, das vacas, do sotaque, das Lajes e das touradas à corda. "Devia experimentar levar uma marrada nos cornos"

Os Açores já aderiram ao movimento que está a dar sugestões para o segundo lugar da lista de prioridades de Donald Trump, depois de na tomada de posse, o presidente norte-americano ter declarado que no seu mandato seria a "América primeiro". Mas, para o autor do vídeo, não basta o segundo lugar da lista. "Açores second o caraças! Agente sêrimos mas é os primeiros, meu grande tatã", anuncia.

O vídeo, que se segue a uma onda à qual já aderiram Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha, Suíça, Dinamarca, Lituânia ou a Madeira, apresenta os Açores a Donald Trump. Começa por falar das paisagens magníficas e das características da ilha. "Medidos da sua base no fundo do oceano até aos seus pontos mais altos, os Açores são umas das montanhas mais altas do planeta. Para lhe dar uma noção de escala, numa escala de 1 a 10, ela são quase do tamanho do seu ego", diz, sugerindo ainda que Cristóvão Colombo quereria descobrir os Açores, "mas teve de se contentar com a América".

O vídeo realça que há mais vacas do que pessoas nos Açores e que há mais açorianos nos Estados Unidos do que no arquipélago. "Alguns até talvez tenham votado em si. Provavelmente os mesmos que gostam mesmo de beber Vinho de Cheiro", comenta, sugerindo a Trump que pesquise no Google de que é que está a falar. Se o fizer, como nós, ficará a saber que se trata de vinhos elaborados a partir de uvas da casta americana Isabelle, vulgarmente designados de morangueiro.

O sotaque da ilha de São Miguel é comparado ao da primeira-dama Melania Trump, e os furos para procurar petróleo aos buracos no solo para fazer cozido.

O vídeo sugere a Donald Trump que coma blicas fritas com molho de Naião e que vá à Terceira experimentar um ou dois bolos chamados "levar uma marrada nos cornos". "Vai adorar".