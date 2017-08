Pub

Os portugueses gastaram 3.809 milhões (+3,9%) em compras para casa nos primeiros 6 meses do ano. Todas as categorias sobem, em especial as bebidas

Os portugueses estão a gastar mais na sua fatura mensal de supermercado. O mercado de grande consumo cresceu 3,9%, no primeiro semestre, para 3809 milhões de euros, sendo este comportamento transversal a todas as categorias de produtos. E a todos os canais de distribuição. Mas é no comércio tradicional que o consumo mais cresce: 6,5% face ao primeiro semestre de 2016. Um efeito do renascer dos centros das cidades e, também, do aumento da procura por parte dos turistas.

