Governo avança em 2018 com "descongelamento" das carreiras da função pública

O primeiro-ministro anunciou ontem a intenção de avançar, no próximo ano, com o processo de "descongelamento e reestruturação das carreiras" da função pública. No entanto, avança hoje o Negócios, esse processo não deverá implicar o pagamento de retroativos.

De acordo com o jornal, o Governo não irá pagar o montante que os funcionários públicos deveriam ter recebido se as carreiras não estivessem congeladas, como forma de travar a despesa, que ascenderá a centenas de milhões de euros acumulados.

O jornal Púbico revelou ontem que o Governo estava a preparar novos critérios para a promoção na carreira dos funcionários públicos, os quais poderiam pôr fim às progressões automáticas. Questionado sobre quais serão esses critérios, António Costa referiu que o Governo está a "iniciar um processo negocial com os sindicatos" e que "é prematuro dizer como é que será a solução final".

"A despesa, com certeza, tem de ser controlada, mas vamos negociar com os sindicatos e, quando estiver concluída a negociação sindical, responderemos a essa pergunta. Até lá, deixemos espaço à negociação", argumentou, frisando: "Vamos dialogar e, certamente, vamos encontrar soluções", disse.

Atualmente, os funcionários públicos progridem nas carreiras sempre que acumulem dez pontos na avaliação, a qual acontece de dois em dois anos. No entanto, as progressões estão congeladas desde pelo menos 2010, o que significa que essa avaliação não tem tido consequências nas carreiras remuneratórias dos funcionários públicos.