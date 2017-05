Pub

NB não cumpriu prazo para ter contas auditadas, isto quando prepara troca de obrigações. Finanças asseguram que tudo está dentro da normalidade

O Novo Banco não conseguiu ter as contas de 2016 devidamente auditadas até ao final do prazo legalmente previsto, que terminou com o mês de abril. Apesar de António Ramalho, CEO da instituição, ter prometido em meados de abril que as contas do ano passado iriam ser as primeiras a ser fechadas "sem reservas" por parte dos auditores, certo é que as contas (auditadas) ainda não viram a luz do dia. A auditoria às contas terá encontrado um problema que, todavia, não foi possível apurar.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia