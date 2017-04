Pub

Mecanismo cobre 3,9 mil milhões de perdas potenciais com ativos e dura oito anos a pedido do FR, que quer evitar perdas "à Banif"

As responsabilidades do Fundo de ; Resolução (FR) para com o Novo Banco vão prolongar-se por mais oito anos, a pedido da própria entidade que vendeu o ex-BES ao Lone Star. Em causa está a "espécie de garantia" - denominada de mecanismo contingente - de até 3,89 mil milhões de euros exigida pelo Lone Star ao FR para cobrir eventuais perdas com os ativos considerados não estratégicos e para venda.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia