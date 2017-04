Pub

Fundo da zona euro emprestou 26 mil milhões a Portugal e diz que condições já são muito boas. Bruxelas e FMI não comentam.

Os maiores credores oficiais do país receberam com frieza as propostas do grupo de trabalho do PS e do BE sobre a sustentabilidade da dívida. Nenhum quis comentar o estudo ontem divulgado, mas o maior credor do país diz a que dívida portuguesa já beneficia de muito boas condições, pelo que não admite alívios adicionais nos juros. "Não seria possível", disse ao Dinheiro Vivo um porta-voz do mecanismo da zona euro que tem por cobrar 26 mil milhões de euros.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia