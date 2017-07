Pub

Regresso da taxa de IVA para 6% teria um impacto de 120 milhões de euros nas receitas e poderia ser compensado com subida do ISP

A subida da taxa de IVA na eletricidade de 6% para 23% penalizou as famílias pobres cinco vezes mais do que as famílias ricas. Esta é a conclusão de um estudo elaborado pelos professores Alfredo Marvão Pereira e Rui Manuel Pereira, da faculdade de William and Mary. O documento analisa os efeitos do aumento desta taxa e um eventual regresso ao escalão mais baixo do IVA.

