Pub

O plano para a criação de emprego próprio permite a entrega das prestações de desemprego de uma só vez. Saiba como funciona

O que é a entrega em montante único?

Sempre que o beneficiário da prestação de desemprego apresenta um projeto de criação do próprio emprego, que seja considerado viável pelo IEFP, pode receber as prestações de desemprego de uma única vez. Isto pode representar a totalidade do valor que tem a receber ou de apenas uma parcela, caso o projeto tenha um valor inferior ao do subsídio a receber.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia