O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares assegura que no Orçamento do Estado para 2018 haverá um alívio fiscal para 3,6 milhões de agregados.

"Haverá um alívio fiscal para os trabalhadores e estamos a falar de 3,6 milhões de agregados que serão beneficiados com este alívio fiscal, estamos a falar de alguma coisa com significado. Agora tem de ser feito com a necessária responsabilidade que proteja e defenda o próprio orçamento e a medida", revelou Pedro Nuno Santos em entrevista à agência Lusa - que será divulgada na íntegra na quarta-feira - a propósito das negociações do OE2018 com os partidos que apoiam parlamentarmente o executivo socialista.

