Pub

A Sonae vai participar numa 'joint-venture' com a JD Sports Fashion e a JD Sprinter Holdings para a criação de um grupo ibérico de deporto

A Sonae SGPS anunciou esta manhã, em comunicado à CMVM, que assinou um memorando de entendimento com a JD Sports Fashion plc e a JD Sprinter Holdings que prevê a combinação de negócios na península ibérica destas empresas com a SportZone. Com a concretização desta operação, significa que a Sonae irá integrar uma joint-venture com vista à criação do segundo maior retalhista de desporto na península ibérica.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia