Administração fiscal segue o exemplo de Espanha e França

Os serviços tributários portugueses querem aceder aos documentos do chamado caso Football Leaks, com o objetivo de determinar se o estado foi lesado por clubes de futebol ou jogadores.

A notícia é esta quinta-feira avançada pelo Expresso, que faz parte do consórcio internacional de jornalistas European Investigative Collaborations (EIC), que analisa os milhares de documentos com dados financeiros do mundo do futebol revelados.

O semanário adianta que a Direção de Serviços de Investigação da Fraude da Autoridade Tributária (AT) já formalizou junto da rede EIC o pedido de colaboração, solicitando a facultação dos documentos do Football Leaks.

A AT tem estado a analisar ao pormenor os contratos de clubes de futebol com jogadores na busca de esquemas de fuga a impostos ou outros que lesem o estado.

Também os serviços fiscais de Espanha e França já fizeram pedido semelhante.