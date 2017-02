Pub

Depois do crescimento surpresa de 1,6% no terceiro trimestre, PIB acelerou para 1,9% na reta final do ano, indica o INE.

A economia portuguesa acelerou em termos reais no quatro trimestre, crescendo 1,9% face a igual período de 2015, e terminou o ano com uma expansão de 1,4%, valor que supera todas as previsões mais recentes, indicam dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia