Associação Mutualista tem capitais próprios negativos por causa da consolidação do banco. Tomás Correia afastou um aumento de capital

A Associação Mutualista Montepio Geral tem capacidade para fazer face às responsabilidades atuais perante os seus 600 mil associados e não está, por isso, em risco de falência, mesmo com capitais próprios negativos de 107 milhões de euros em 2015, o que representa uma falência técnica.

A garantia foi dada por António Tomás Correia, presidente da entidade que é dona do banco Caixa Económica Montepio Geral, em reação à notícia do Público, que revelava que a auditora KPMG tinha avisado sobre os capitais próprios negativos da entidade. Já na edição de sábado o Expresso noticiou que o Banco de Portugal deixou vários alertas relativamente aos dados de 2015 do Montepio.

