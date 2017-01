Pub

Portela+1 vai mesmo avançar. Documento que detalha as obras necessárias no Montijo é assinado já no mês que vem.

O projeto do Portela+1 parece que vai mesmo avançar. Depois de o governo ter recebido pareceres favoráveis para transformar a base aérea do Montijo num terminal civil, a ANA vai avançar com o memorando de entendimento para avançar com o projeto.

