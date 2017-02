William é um dos objetivos do projeto milionário do Lille

Pub

Clube francês quer uma grande equipa para a nova época. Novo empresário do médio pode ser aliado de peso para o convencer

William Carvalho é visto como um jogador fundamental para o novo projeto milionário do Lille, apurou o DN. O clube francês mudou de dono no início do ano (ver caixa), já assegurou Marcelo Bielsa como treinador para a nova temporada e vai fazer um forte investimento nas contratações de reforços para juntar aos portugueses que já integram o plantel - Xeka, Rony Lopes e Éder. O médio do Sporting está ao corrente deste interesse, mas ainda não tomou qualquer decisão, até porque tem sido sondado por emblemas de outros campeonatos, concretamente de Inglaterra.

O internacional português de 24 anos mudou recentemente de empresário, trocando Jorge Mendes pelo espanhol Pere Guardiola, irmão do treinador catalão do Manchester City. O interesse do Lille foi--lhe de pronto transmitido pelo seu novo representante, o mesmo que ficará encarregado da maioria das negociações que a equipa francesa fará na nova temporada.

O projeto é de tal forma ambicioso, que o Lille começou por preparar uma estrutura o mais profissional possível. Luís Campos, ex-diretor do Mónaco, foi o primeiro a mudar-se para o Norte de França. E com a entrada do novo presidente, Gerard Lopez, chegou também o diretor-geral Marc Ingla, que trabalhou no Barcelona ao lado de Pep Guardiola.

A primeira contratação feita foi o treinador Marcelo Bielsa, confirmado na última semana, depois de ter ficado bastante agradado com o projeto, e também já deu o seu aval para a aquisição de William Carvalho e também a do brasileiro Gabriel, central de 20 anos do Avaí e uma das maiores promessas do futebol brasileiro.

Dinheiro para investir na contratação de William Carvalho não será um problema, nem a cláusula de rescisão do médio leonino, no valor de 45 milhões, embora o Lille esteja ao corrente de uma adenda ao contrato do jogador que lhe permite sair por 35 milhões - caso o Sporting recuse uma oferta deste valor terá de pagar cinco milhões ao futebolista.

William Carvalho, no entanto, quer esperar mais um pouco antes de tomar uma decisão sobre o seu futuro. O projeto futuro do Lille até o poderá satisfazer, mas o presente ainda não, pois o clube dificilmente jogará sequer as competições europeias na próxima temporada (é 14.º classificado da Liga francesa e está a dez pontos desse objetivo).

Propostas não o satisfizeram

O grande objetivo do médio do Sporting passava por rumar à Premier League na próxima temporada, mas a verdade é que as ofertas que lhe chegaram também não o satisfazem do ponto de vista desportivo. O West Bromwich Albion foi a equipa que em janeiro mais fez por garantir a sua contratação, chegando a oferecer 28 milhões de euros aos leões, mas quer o Sporting quer o médio recusaram essa possibilidade. Também o Sunderland fez umas sondagens, tal como o Everton, mas nada do ponto de vista oficial.

Recentemente, a imprensa inglesa noticiou a possibilidade do Manchester City poder avançar para a aquisição de William Carvalho, muito devido à ligação familiar do seu novo agente com Pep Guardiola. Para já, contudo, sabe o DN, nenhuma aproximação foi feita.

O empresário Pere Guardiola tem outras boas ligações com emblemas ingleses, mas nenhuma sondagem oficial foi realizada nas últimas semanas. O clube verdadeiramente interessado neste momento na contratação do médio leonino é mesmo o Lille e os primeiros contactos já foram feitos.