Rui Patrício vai ter uma estátua em Leiria

Pub

Guarda-redes do Sporting e da seleção nacional será homenageado pela Câmara Municipal de Leiria, após a conquista do Euro2016.

Rui Patrício vai ter uma estátua na Rotunda do Estádio em Leiria. O monumento será inaugurado no dia 22, às 15.30, e contará com a presença do guarda-redes do Sporting e da seleção nacional.

A iniciativa de Câmara Municipal de Leiria pretende homenagear o titular da baliza nacional, eleito o melhor guarda-redes do Euro2016, após ser campeão europeu de seleções.

Natura de Marrazes (Leiria) onde começou a jogar antes de se mudar para o Sporting, Patrício vai assim ser reconhecido pelo município.