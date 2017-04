Jesus diz que resultado do clássico "é o menos importante"

Pub

O treinador do Sporting abordou o clássico dizendo que "qualquer resultado que possa acontecer não vai beneficiar diretamente o Sporting"

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, relativizou este sábado o peso do 'clássico' Benfica-FC Porto, da 27ª jornada da I Liga de futebol, nas aspirações dos 'leões' e refutou uma equipa mais moralizada por poder aproximar-se dos rivais.

Num dia dominado pelas emoções do jogo entre os dois primeiros classificados no campeonato, separados por um ponto e com um impacto potencialmente decisivo no título, o técnico 'leonino' assumiu ainda não estar habituado a correr por fora na discussão da Liga.

"Clássico? Aquilo que queremos é estar mais perto das equipas que estão à nossa frente. Normalmente sou eu que estou a discutir os primeiros lugares e o resultado para mim é o menos importante. Qualquer resultado que possa acontecer não vai beneficiar diretamente o Sporting", afirmou Jesus, na conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade.

A uma distância de nove e dez pontos dos dois rivais, o treinador do clube de Alvalade descartou o tónico psicológico que uma eventual aproximação a Benfica e FC Porto possa ter na sua equipa, quando ficarão a faltar ainda sete jornadas para o fim da competição.

"O Sporting sai sempre mais moralizado quando ganha. Ganhando ao Arouca, o Sporting sai mais moralizado. Agora, por ficar mais perto dos nossos rivais não. Estou habituado a estar lá e a disputar o primeiro lugar. É isso que me importa neste momento", acrescentou.

Sobre uma hipotética redefinição dos objetivos além do terceiro lugar da I Liga, Jorge Jesus preferiu não se alongar e apontou somente ao triunfo sobre o Arouca.

"O Sporting quer chegar mais à frente, mais próximo dos nossos dois rivais. O Sporting joga, independentemente da classificação em que está, sempre para a vitória e para o objetivo que os rivais e o Sporting têm."

Arouca, castigos do Conselho de Disciplina e os capitães

"Não sei o que pode acontecer com a equipa do Arouca, mas sei que tem jogadores de qualidade e que o Sporting tem de continuar a jogar a um nível superior ao Arouca para sair de lá com mais uma vitória. Faltam oito jornadas e a prioridade são as ideias do Sporting para o jogo de amanhã com o Arouca. Sabemos pouco do adversário".

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, realizada no Estádio José Alvalade, Jorge Jesus lembrou que o adversário está numa classificação ainda algo perigosa na luta pela manutenção, mas que os seus jogadores querem manter o ciclo vitorioso das últimas partidas: "O Sporting joga, independentemente da classificação, sempre para a vitória."

Os recentes castigos aplicados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a Bruno de Carvalho e Octávio Machado também não passaram ao lado do treinador do Sporting, que vincou a "razão" das palavras do presidente e do diretor do clube.

"São duas pessoas com grande responsabilidade no quadro do futebol do Sporting. Estamos sempre em sintonia e quando temos razão, como foram questões factuais, as decisões que os órgãos tiveram serão motivo de análise do Sporting. Compete as situações caminharem por um caminho de defesa do presidente e do Octávio", frisou.

Já sobre as declarações de Bruno de Carvalho sobre a sua vontade de conquistar o título com Jorge Jesus ao leme da equipa, o técnico encarou-as com normalidade.

"Quando vim para o Sporting foi para ser campeão. Não fomos campeões no primeiro ano, com 86 pontos, nunca me vou esquecer. Estamos a trabalhar em cima desse objetivo. Foi para conquistar títulos que vim", disse.

Por fim, Jorge Jesus manifestou o seu desejo de não perder nenhum dos capitães de equipa no defeso, ao ser questionado sobre a cobiça de clubes estrangeiros por Adrien Silva, William Carvalho e Rui Patrício.

"Se os perder, faz parte do meu trabalho. Se eu gostava? Não, o que eu queria era nunca perder nenhum. Ao longo dos anos teria feito equipas não para Portugal, mas para a Europa e para disputar a Champions", rematou.

O Sporting, terceiro classificado da I Liga, com 54 pontos em 26 jogos, visita no domingo, às 18:00, o Arouca, 14.º, com 27 pontos, num jogo agendado para o Estádio Municipal de Arouca e com arbitragem de Luís Godinho (Associação de Futebol de Évora).