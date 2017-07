Francisco Geraldes e Matheus Pereira cedidos ao Chaves

Pub

Os dois leões juntam-se ao central Domingos Duarte, que também foi emprestado pelo clube de Alvalade aos flavienses. Brasileiro renovou até 2022 antes de seguir para Trás-os-Montes

O Sporting vai arrumando a casa e parece ter encontrado dois clubes de eleição para colocar a rodar os seus jovens valores. Emprestou Mama Baldé e Ryan Gauld ao Desportivo das Aves e esta terça-feira cedeu mais dois futebolistas ao Chaves; Francisco Geraldes e Matheus Pereira. E dizemos mais dois porque o central Domingos Duarte também já estava às ordens de Luís Castro, treinador dos flavienses, na condição de emprestado dos leões.



Para Matheus Pereira este é o primeiro empréstimo na sua carreira, contudo, renovou até 2022 e elevou a sua cláusula de rescisão para os 60 milhões de euros antes de integrar a disciplina do Chaves.



Francisco Geraldes tinha inúmeras ofertas de Portugal e do estrangeiro e foi o futebolista que chamou a si a decisão de escolher o clube para evoluir em 2017/2018. Preferiu o Chaves, muito devido a Luís Castro, sabe o DN, quando estava a ser fortemente associado ao Rio Ave do estreante Miguel Cardoso. Relembre-se que o médio foi resgatado pelo Sporting em janeiro, quando estava cedido ao Moreirense, clube pelo qual ganhou uma Taça da Liga, mas foi apenas episodicamente utilizado por Jorge Jesus.