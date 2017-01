Pub

José Moniz Pereira, filho de Mário Moniz Pereira, vai ser o número 1 do Conselho Leonino.

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, apresentou, esta quinta-feira, no Auditório Joaquim Agostinho, em Alvalade parte da sua equipa e o respetivo projeto. As eleições estão marcadas para o dia 4 de março. O nome do homem forte para o futebol ainda não foi revelado.

Entre os escolhidos para a direção, destaque para Mário Saldanha (modalidades) e Rogério de Brito (Núcleos), que já passaram por cargos no Sporting no passado. E ainda para nomes que já fizeram parte das listas de Bruno de Carvalho, casos de Rui Morgado, para a Mesa da Assembleia Geral, e Vítor Ferreira, antigo vice-presidente da atual direção leonina, que vai ficar com a pasta das Relações Institucionais.

Eis a direção de Pedro Madeira Rodrigues

Presidente - Pedro Madeira Rodrigues

Vice-Presidente Modalidades - Mário Saldanha

Vice-Presidente Finanças - Pedro Rebelo Pinto

Vice-Presidente Relações Institucionais - Victor Ferreira

Vice-Presidente Núcleos, Delegações e Filiais - Rogério de Brito

Vogal Sócios/Relações Humanas - Susana Cabral

Vogal Grupos Organizados/Adeptos - Bernardo Mendes

Vogal Responsabilidade Social - Luís Figueiredo

Vogal Marketing e Comunicação - João Alvim

Vogal Património - José Pedro Rodrigues

Vogal Jurídico - Domingos Cruz

E ainda os cabeças de lista ao restantes Órgão sociais.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Rui Morgado

Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar - Filipe Marques

Primeiro da Lista ao Conselho Leonino - José Moniz Pereira