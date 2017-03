Pub

A taberna do pai de Jorge Ferreira, árbitro que apitou o Estoril-Benfica na terça-feira, situada em Fafe, foi vandalizada esta noite. "SD Aqui venera-se Calabote 86", foi a frase que surgiu pintada a azul na parede do estabelecimento, avança hoje o Notícias de Fafe.

De acordo com o jornal, o árbitro Jorge Ferreira tinha estado no local a comemorar o aniversário do pai, tendo sido alertado para a inscrição na parede já depois de ter saído.

"Eu não tenho medo mas temo pela integridade física dos meus mais próximos e sinto-me triste e cansado porque luto e quero sempre fazer o melhor mas acho que já não posso fazer o que gosto. Nada me vai demover da minha paixão", afirmou o árbitro ao Notícias de Fafe.

Calabote foi um árbitro internacional que foi irradiado por acusações de corrupção depois de um jogo entre o Benfica e o Grupo Desportivo da CUF em 1959.

Em fevereiro do ano passado o líder dos Super Dragões, e alguns amigos haviam estado no estabelecimento tendo a GNR sido chamada ao local. Fernando Madureira visitou a taberna e perguntou: "Onde está o gatuno?".

Jorge Ferreira foi o árbitro do Estoril-Benfica da Taça de Portugal disputado na terça-feira, que os encarnados venceram por 1-2.