Leão Rabah Aboud foi o segundo na classificação individual da prova masculina

O Sporting regressou hoje ao pódio da prova masculina da Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, conseguindo o segundo lugar individual e coletivo, após 19 anos.

Após a prova, integrada no Crosse das Amendoeiras, o treinador do Sporting assumiu a satisfação com o resultado, enaltecendo o nível elevado de competição trazido pelas 21 equipas participantes.

"Estamos em segundo, as expectativas nesta participação eram o garantirmos já a presença no próximo ano", disse Nogueira da Costa.

O Sporting assegurou o segundo lugar, com 45 pontos, mais oito do que os turcos do Istanbul BBSK, enquanto o italiano Yemaneberhan Crippa (Fiamme Oro Padova) venceu individualmente a prova, em 30.04 minutos, deixando o sportinguista argelino Rabah Aboud na segunda posição, a nove segundos.

"Foi uma grande prova do Sporting e do atletismo português a mostrar que ainda estamos vivos e que o meio-fundo não está assim tão mal. Quando apostam em nós, nós também retribuímos com resultados", afirmou Licínio Pimentel.

Em 2016, a Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato decorreu em Kastamonou, na Turquia e teve a participação de 10 equipas. Este ano, o circuito do Cross das Amendoeiras, em Albufeira, teve 21 equipas de 19 países a competir.

A queniana Irene Cheptai venceu pela terceira vez a prova individual feminina sénior e subiu ainda ao primeiro lugar do pódio coletivamente, graças aos 26 pontos somados pela formação turca Uskudar Belediye. As espanholas do Bilbau terminaram no segundo lugar da prova pelo terceiro ano consecutivo, com 36 pontos.

O Benfica tinha a sua equipa inscrita para esta competição mas acabou por desistir, devido a lesões de duas atletas, por não ter o número mínimo de atletas e a sua presença ficou marcada na provas masculina júnior.

"Deveu-se à impossibilidade da Dulce Félix que tem estado a atravessar um momento menos bom, com muitos problemas físicos já desde o campeonato nacional de estrada", explicou à Lusa Rui Silva, representante da equipa técnica do Benfica nesta prova.

Sem esconder que a equipa tinha estado a preparar-se para chegar ao pódio este ano, o treinador afirmou que o objetivo está agora em ganhar resistência física e psicológica para o Campeonato Nacional de estrada.

Na prova feminina de juniores, a vitória individual foi para a dinamarquesa Anna Mark Helwigh enquanto o primeiro lugar de equipas foi alcançado pela equipa turca Bursa Buyauksehir Belediye Sk.

Pedro Ferreira, do Benfica, obteve a melhor classificação na classificação individual masculina de juniores, tendo alcançado o 19º lugar.

A equipa benfiquista masculina de juniores ficou em sexto lugar com 109 pontos no final da prova.

Classificações:

SENIORES (M):

1.º Yemaneberhan Crippa (Ita), 30.04 minutos

2.º Rabah Aboud (Por), 30.13

3.º Ayad Lamdassem (Esp), 30:32

4.º Ramazan Ozdemir (Tur), 30:34

5.º Matthias Kyburz (Sui), 30:34

(...)

12.º Licínio Pimentel (Por), 30:45

14.º Rui Teixeira (Por), 30.56

17.º António Silva (Por), 31.04

48.º Pedro Ribeiro (Por), 32.23

65.º Hélder Santos (Por), 33.02

Por equipas:

1.º Istanbul BBSK (Tur), 37 pontos

2.º Sporting (Por), 45

3.º Atletismo Bikila (Esp), 76

SENIORES (F):

1.ª Irene Cheptai (Tur), 20.28

2.ª Trihas Gebre (Esp), 20.40

3.ª Esma Aydemir (Tur), 20.43

4.ª Steph Twell (Ale), 20.54

5.ª Ozlem Kaya (Tur), 20.56

Por equipas:

1.ª Uskudar Belediye SK (Tur) 26 pontos

2.ª Bilbao Atletismo (Esp), 36

3.ª Aldershot, Farnham and District AC (GB), 43

JUNIORES (F):

1.ª Anna Mark Helwigh (Din), 13.29

2.ª Pinar Demirtas (Tur), 13.29

3.ª Gulnaz Uskun (Tur), 13.33

4.ª Emine Akbingol (Irl), 13.35

5.ª Latife Gunes (Tur), 13.42

(...)

27.ª Sara Duarte (Por), 14.56

37.ª Marta Silva (Por), 15.26

47.ª Catarina Ribeiro (Por), 15.59

50.ª Tatiana Costa (Por), 16.06

54.ª Joana Midão (Por), 16.25

56.ª Anabela Ribeiro (Por), 17.11

Por equipas:

1.º Bursa Buyuksehir belediye SK (Tur), 31 pontos

2.º Fenerbahce Sport Club (Tur), 32

3.º Sparta AM (Din), 39

(...)

10.º Várzea (Por), 161

JUNIORES (M):

1.º Ramazan Barbaros (Tur), 19.10

2.º Mario Garzia (Esp), 19:10

3.º Omer Oti (Tur), 19:15

4.º Eshetu Worku (Isr), 19:15

5.ºAlexis Phelut (Fra), 19:19

(...)

19.º Pedro Ferreira (Por), 20:14

25.º Miguel Mascarenhas (Por), 20.31

32.º Isaac Nader (Por), 20.45

33.º Luís Monteiro (Por), 20.46

50.º Leonardo Aniceto (Por), 21.41

62.º Bernardo Aguiar (Por), 22.27

Por equipas:

1.º Playas de Castellon (Esp) 33 pontos

2.º Fenerbajce Sport Club (Tur) 41

3.º Darica Belediyesi Spor Kulubu (Tur) 69

(...)

6.º Benfica (Por) 109