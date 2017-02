Pub

O Sporting manteve o terceiro lugar do campeonato português apesar da derrota do último sábado (1-2) diante do FC Porto. Os leões podiam ver o Sp.Braga voltar a ultrapassá-los, mas os bracarenses, que estavam a dois pontos da equipa orientada por Jorge Jesus, não foram além de um empate caseiro com o Estoril, 1-1.

A equipa forasteira até foi a primeira a marcar, aos 35 minutos, por Kléber, e o Sp.Braga só conseguiu mesmo chegar ao empate na segunda metade, quando Rosic, aos 54', cabeceou para fixar o resultado final.

Com este resultado os bracarenses estão agora no quarto lugar a um ponto do Sporting, terceiro classificado.