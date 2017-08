Pub

As duas equipas portuguesas estão colocadas em grupos complicados. Braga com Ludogorets, Hoffenheim e Istambul BB; V. Guimarães com Salzburgo, Marselha e Konyaspor

Já estão definidos os adversários de Sp. Braga e V. Guimarães na fase de grupos da Liga Europa. Os arsenalistas, apesar de terem sido cabeças de série, não tiveram muita sorte no sorteio, pois estão no Grupo C com equipas teoricamente fortes - Ludogorets, Hoffenheim e Istambul BB.

Já o V. Guimarães ficou colocado no Grupo I e também num grupo que não é fácil, com Marselha, Salzburgo e Konyaspor.

"Ambição e sonho existem sempre. Sabemos que não será fácil, mas vamos fazer todos os possíveis para passar a fase de grupos. Estamos à procura até ao dia 31 de agosto de mais dois ou três reforços para melhorarmos o nosso plantel", reagiu o presidente do V. Guimarães, Júlio Mendes, presente no sorteio.

"São equipas difíceis, é um grupo muito forte, mas o Sp. Braga tem cultura nesta competição e por isso uma palavra a dizer. Vamos reencontrar o Mossoró [jogador do Istambul BB, ex-jogador do Sp. Braga] e espero que ele não seja feliz neste jogo", referiu Alan, diretor do Sp. Braga que representou o clube no sorteio realizado no Mónaco.

Eis a constituição dos grupos:

Grupo A

Villarreal (Espanha)

Maccabi Telavive (Israel)

Astana (Casaquistão)

Slavia de Praga (Rep. Checa)

Grupo B

Dínamo de Kiev (Ucrânia)

Young Boys (Suíça)

Partizan Belgrado (Sérvia)

Skenderbeu (Albãnia)

Grupo C

Sp. Braga (Portugal)

Ludogorets (Bulgária)

Hoffenheim (Alemanha)

Istambul BB (Turquia)

Grupo D

AC Milan (Itália)

Áustria Viena (Áustria)

Rijeka (Croácia)

AEK (Grécia)

Grupo E

O. Lyon (França)

Everton (Inglaterra)

Atalanta (Itália)

APOEL Limassol (Chipre)

Grupo F

FC Copenhaga (Dinamarca)

Lokomotiv Moscovo (Rússia)

Sheriff (Moldávia)

Zlin (Rep. Checa)

Grupo G

Viktoria Plzen (Rep. Checa)

Steaua Bucareste (Roménia)

Happoel Beer Sheva (Israel)

Lugano (Suíça)

Grupo H

Arsenal (Inglaterra)

BATE Borisvov (Bielorrússia)

Colónia (Alemanha)

Estrela Vermelha (Sérvia)

Grupo I

Salzburgo (Áustria)

Marselha (França)

V. Guimarães (Portugal)

Konyaspor (Turquia)

Grupo J

Ath. Bilbau (Espanha)

Hetha Berlim (Alemanha)

Zorya (Ucrânia)

Ostersunds (Suécia)

Grupo K

Lazio (Itália)

Nice (França)

Zulte Waregem (Bélgica)

Vitesse (Holanda)

Grupo L

Zenit (Rússia)

Real Sociedad (Espanha)

Rosenborg (Noruega)

Vardar (Macedónia)