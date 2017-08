Pub

Equipa mantém se no segundo lugar do campeonato

O Shanghai SIPG, treinado pelo português André Villas-Boas, perdeu este sábado, por 2-1 na visita ao Guizhou Znicheng, na 23.ª jornada da liga chinesa de futebol.

Depois de uma primeira parte sem golos, o Guizhou Znicheng inaugurou o marcador logo depois do intervalo, por intermédio do bósnio Nikica Jelavic, aos 46.

O Shanghai SIPG ainda empatou, aos 70 minutos, por Lu Wenjun, mas os anfitriões voltaram para a frente do marcador, em cima do minuto 90, com um golo de Wang Fan.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Com esta derrota, o Shanghai SIPG mantém-se no segundo lugar do campeonato, a cinco pontos do Guangzhou Evergrande, que visita também hoje o Shanghai Shenhua.