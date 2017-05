Pub

Os atletas indianos foram retidos no aeroporto de Nova Deli quando regressavam de uma competição no estrangeiro.

A seleção indiana de tiro foi esta quarta-feira retida no aeroporto internacional de Nova DelI por porte de arma. Sim, é verdade, as autoridades alfandegárias proibiram os atletas de reentrar no país com as suas armas.

O presidente da federação indiana de tiro, Raninder Singh, deixou críticas ao excesso de zelo das autoridades, tendo ficado "estupefacto" com a situação.

Os atletas regressavam de uma competição no estrangeiro e, apesar do seu estatuto desportivo, acabaram por ser confrontados com a inspeção das armas e das munições, ficando 12 horas retidos no aeroporto.

"Nós tínhamos os documentos necessários e não nos deixaram entrar. Tivemos de esperar horas pela chegada das autoridades alfandegárias", disse um dos atiradores à agência AFP, lamentando o sucedido.

Já o campeão Olímpico em Pequim2008, Abhinav Bindra, escreveu no na sua conta no Twitter: "Estes são os embaixadores do nosso país, deviam ser tratados como tal. Isso aconteceria com os nossos jogadores de críquete?"

Quanto ao responsável da equipa abandonou os atletas no aeroporto...