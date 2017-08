Pub

Português foi expulso após o segundo amarelo e empurrou o árbitro antes de sair de campo

Cristiano Ronaldo enfrenta entre quatro a 12 jogos de sanção pelo empurrão que deu ao árbitro na partida que opôs, domingo, o Real Madrid ao Barcelona em Camp Nou, na primeira mão da Supertaça espanhola. A notícia é avançada esta segunda-feira pelo jornal desportivo As.

O português foi expulso do jogo depois de ver o segundo amarelo, por simulação. Levara o primeiro cartão após tirar a camisola para festejar um golo ao minuto 80'. A partida foi ganha pelo Real Madrid, por 3-1.

Inconsolável pela expulsão, Cristiano Ronaldo não saiu do campo sem antes empurrar o árbitro, De Burgos Bengoetxea, que registou o ato no relatório do jogo. "Uma vez mostrado o cartão vermelho, o dito jogador empurrou-me levemente em sinal de desconformidade".

O As assinala que, na temporada 2008-2009, uma ação semelhante de Messi, num clássico no Santiago Bernabéu, não teve qualquer consequência. Mas, também num jogo da Supertaça, em 2014, Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, que defrontava o Real Madrid, foi expulso e suspenso por oito jogos por ter protestado e socado o quatro árbitro.

Cristiano Ronaldo deverá falhar já a segunda mão da Supertaça e, a haver sanção por vários jogos, será aplicada na Liga espanhola. O Real Madrid anunciou entretanto que vai recorrer da expulsão do futebolista ao ser admoestado com o segundo cartão amarelo, por ter simulado uma grande penalidade, revelou à EFE fonte do clube espanhol.

O Real Madrid alega que a queda de Ronaldo foi motivada pelo contacto do francês Umtiti, defesa do Barcelona, e que nunca teve a intenção de simular grande penalidade, na expectativa de poder utilizar o internacional português no jogo da segunda mão, marcado para quarta-feira.