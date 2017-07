Pub

A imprensa turca revela que o internacional português já informou os dirigentes do Besiktas que esta será a sua última época no clube

Ricardo Quaresma vai jogar na Superliga chinesa após o final desta época 2017/18. A revelação é feita esta quinta-feira pela imprensa turca, garantindo que o jogador de 33 anos já comunicou à direção do Besiktas a sua intenção de mudar de ares.

Com contrato com o emblema de Istambul até 2020, Ricardo Quaresma já decidiu que pretende rumar à China logo após o Mundial 2018, que se realiza na Rússia, permitindo que o Besiktas tenha um encaixe financeiro com a sua saída.