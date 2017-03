Pub

Clube grego já anunciou a saída do treinador português

Paulo Bento já não é treinador do Olympiacos. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira pelo clube grego, através das redes sociais, que informam "o fim da cooperação com Paulo Bento".

A notícia já era esperada, pois a grande maioria dos jornais helénicos já falava na manhã desta segunda-feira dessa forte possibilidade.

A derrota deste domingo com o PAOK, a terceira consecutiva no campeonato, algo que já não acontecia no clube há 21 anos, precipitou o divórcio entre as duas partes, de nada valendo ao treinador português o facto de o olympiacos ser líder do campeonato grego com sete pontos de vantagem sobre o Panionios, que tem menos um jogo.

Chori, capitão do Olympiacos, tinha deixado esta segunda-feira uma mensagem no facebook a criticar as palavras de Paulo Bento depois da derrota com o PAOK.

"Recebi com muita surpresa as declarações do nosso treinador depois da derrota com o PAOK. Temos grandes jogadores com muita personalidade e confesso que esperava que ele nos mantivesse unidos durante este período difícil, tal como fez o presidente no passado domingo [...] É altura de assumir a responsabilidade pela má situação em que se encontra a equipa, olhar para dentro e não deitar as culpas para os outros. Pessoalmente, há muito que me sinto prejudicado em termos de tratamento, mas acreditava que com muito trabalho e paciência a situação fosse melhorar, mas tal não aconteceu", escreveu.