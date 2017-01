Pub

Brasileiro treinou os dragões entre 1991 e 1993 e venceu dois campeonatos

Carlos Alberto Silva, antigo treinador bicampeão pelo FC Porto, morreu esta sexta-feira aos 77 anos. A informação foi confirmada à imprensa brasileira por funcionários da empresa do antigo treinador.

Em Portugal, Carlos Alberto Silva passou pelo FC Porto, entre 1991 e 1993, tendo conquistado dois títulos pelos dragões. Treinou ainda o Santa Clara, dos Açores, entre 2002 e 2004. No Brasil, o técnico além de ter sido selecionador, passou por vários clubes, com mais destaque no São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Cruzeiro.

Carlos Alberto Silva tinha sido operado ao coração no final do ano passado e encontrava-se atualmente em casa numa fase de recuperação. A causa da morte ainda está por apurar.

O técnico ganhou notoriedade logo no seu primeiro ano como treinador, ao conduzir o Guarani ao primeiro e único título brasileiro do seu historial, em 1978.

