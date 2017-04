Pub

O Sporting falhou este domingo a hipótese de se sagrar campeão europeu de futsal. Os leões foram goleados por 7-0 pelo Inter Movistar, equipa de Ricardinho, na final da UEFA Futsal Cup.

Ruiu com estrondo o sonho europeu do Sporting: a equipa verde-e-branca foi goleada este domingo, em Almaty (Cazaquistão) na final da UEFA Futsal Cup, pela Inter Movistar, emblema espanhol onde joga o internacional português Ricardinho.

Os leões chegaram ao intervalo a perder por 0-2, golos de Bastezini (7') e Lolo (16'). E acabaram goleados, quando tentavam, a todo o custo, reduzir a desvantagem. Rafael Rato (23'), Rivillos (24' e 32') e Ricardinho (34' e 36') desfizeram as hipóteses do Sporting, que então investia tudo no ataque.

Foi a segunda vez que o Inter Movistar se sagrou campeão europeu. E também a segunda que Ricardinho - eleito este sábado o melhor jogador de futsal do mundo - conquistou o troféu (ganhara-o em 2010 pelo Benfica). Quanto ao Sporting, é finalista vencido pela segunda vez (a primeira tinha sido em 2011, ante o Montesilvano, de Itália).