O autor do golo que derrotou o Benfica na final da Liga Europa de 2013 já assinou pelo Zenit

O futebolista internacional sérvio Branislav Ivanovic, proveniente do Chelsea, assinou um contrato válido por dois anos e meio com o Zenit de são Petersburgo, anunciou hoje o clube russo, no qual alinham os portugueses Luís Neto e Danny.

Ivanovic, de 31 anos, chegou ao Chelsea em 2008, tendo conquistado dois títulos de campeão inglês, em 2010 e 2015, este último sob o comando técnico do português José Mourinho, uma Liga dos Campeões, em 2012, e uma Liga Europa, em 2013, tendo, na altura, o sérvio marcado o golo da vitória por 2-1 sobre o Benfica.

"O mais importante, neste momento, é poder voltar a jogar", observou Ivanovic, 92 vezes internacional pela seleção da Sérvia, que nesta época apenas alinhou em seis jogos como titular no campeonato inglês, que é liderado pelo Chelsea.