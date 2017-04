Pub

O atleta português Gabriel Macchi conquistou este domingo a medalha de prata na Maratona de Londres, prova integrada na Taça do Mundo do Comité Paralímpico Internacional (IPC).

Macchi, que competiu na categoria T11/12 (deficiência visual), terminou em 2:39.38 horas, atrás do japonês Shinya Wada (2:34.59 horas).

"Para mim, é excelente. Um pódio aqui na Taça do Mundo é excelente, é um lugar de excelência no alto rendimento. É a primeira medalha de prata que tenho na minha carreira, já tinha três de bronze", disse o luso-argentino à agência Lusa.

Na mesma categoria, Jorge Pina terminou em quarto lugar, em 2:43.11 horas, e Joaquim Machado em quinto lugar, em 2:46.58 horas.

Do contingente português que correu na mesma prova, Manuel Mendes terminou em 2:38.57 horas na categoria T45/46 (deficiência motora), cruzando a meta em simultâneo com o peruano Efrain Sotacuro.

A classificação não oficial dá o terceiro lugar a Sotacuro e o quarto lugar a Mendes, mas os resultados finais ainda terão de ser apurados após o visionamento das imagens da chegada, disse à Lusa fonte da Federação Portuguesa de Atletismo.

O vencedor da categoria foi brasileiro Alex Pires da Silva, que completou a prova em 2:28.20 horas.

"Estou satisfeito. Hoje os meus adversários estavam impossíveis. Queria correr com o nível que eles correram, mas não tinha andamento para isso. Cumpri dentro daquilo que era o meu objetivo", comentou no final.

Com estes resultados, todos os atletas se mantêm no projeto paralímpico a caminho dos Jogos Paralímpicos de Tóquio2020, incluindo Joaquim Machado, cujo quinto lugar lhe permitiu ser admitido no projeto.