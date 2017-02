Pub

Distinção de revista espanhola para o selecionador de Portugal

O selecionador de futebol de Portugal, Fernando Santos, venceu esta segunda-feira os Prémios Panenka, atribuídos pela revista desportiva espanhola Panenka, tendo recebido o 'Antonín do Ano'.

O êxito de Portugal no Euro2016, disputado em França, deu ao técnico luso a vitória, com o antigo futebolista espanhol Álvaro Domínguez a receber o 'Antonín de Honra' depois de terminar a carreira em dezembro de 2016 devido a problemas graves nas costas.

"É um orgulho para mim receber este prémio, mas não é meu. É de Portugal, é dos meus jogadores e de todos os que trabalharam comigo", disse Fernando Santos na gala de atribuição do galardão, que considera "diferente" dos outros e por isso "importante".

O selecionador, de 62 anos, destacou ainda a "capacidade de improvisar" dos técnicos portugueses e espanhóis como fator para o sucesso desportivo.

Já Álvaro Domínguez, de 27 anos, destacou a "nova vida" que começou depois de uma lesão grave nas costas o ter afastado dos relvados.

Na terceira edição dos prémios, a Panenka destacou os adeptos do Osasuna como os melhores do ano em Espanha e o 'gesto do ano' o pedido dos colombianos do Atlético Nacional para a atribuição da Taça sul-americana à Chapecoense depois do desastre de aviação que matou quase toda a equipa brasileira.