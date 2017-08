Pub

Português usou as redes sociais para deixar um recado

Um dia depois de ter sido ouvido por um tribunal espanhol nos arredores de Madrid, na passada segunda-feira, devido às suspeitas de fraude fiscal que sobre ele recaem, Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para deixar um recado.

CR7 usou o Instagram para publicar uma fotografia com uma legenda expressiva: "O que incomoda as pessoas é o meu brilho, insetos só atacam lâmpadas que brilham!!!!"

Em comunicado divulgado na segunda-feira, após a presença em tribunal, o português sublinhou que o fisco conhece todos os seus rendimentos porque nunca escondeu "nada nem teve intenção de fugir aos impostos".

"Faço sempre as minhas declarações de impostos de maneira voluntária, porque penso que todos temos de declarar e pagar impostos de acordo com os nossos rendimentos. Os que me conhecem, sabem que peço aos meus assessores que tenham tudo em dia e corretamente saldado, porque não quero problemas", assinalou.

Cristiano Ronaldo é acusado de ter, de forma "consciente", criado empresas na Irlanda e nas Ilhas Virgens britânicas, para defraudar o fisco espanhol em 14.768.897 euros, cometendo quatro delitos contra os cofres do Estado espanhol, entre 2011 e 2014.

Durante o interrogatório, o português terá insinuado que estava a ser vítima de perseguição e que não estaria ali se não se chamasse Cristiano Ronaldo.

