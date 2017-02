Pub

Há muito que Braga deixou de ser um segundo Estádio da Luz para o Benfica. As ações de promoção nas escolas foram decisivas

Longe vão os tempos em que o Estádio 1.º de Maio se tornava, pelo menos uma vez por ano, uma espécie de Estádio da Luz do Minho cada vez que o Benfica visitava o Sporting de Braga, fosse para o campeonato ou para a Taça de Portugal. A cidade de Braga era uma espécie de "benfiquistão" onde os adeptos bracarenses eram engolidos pela enorme massa humana de apoiantes benfiquistas.

Hoje, as coisas são bem diferentes. Manuel Cajuda foi o treinador dos bracarenses que assistiu ao início desta transformação e avança com uma explicação. "Nasceu uma nova geração de miúdos que aprenderam a ser do Sp. Braga", disse. Esta ideia é complementada por José Nuno Azevedo, que jogou no clube entre 1992 e 2003: "No final da década de 1990 fizemos várias ações junto das escolas locais para cativar os miúdos, algo que está agora a dar os seus frutos."

José Barroso, antigo médio que esteve nove épocas no clube, recorda-se bem desse período e concorda que a presença dos jogadores nas escolas da região terá "aumentado a ligação junto dos mais jovens", realçando que "essas iniciativas continuam a acontecer, o que promove a relação de proximidade com os adeptos".

Há, no entanto, outras circunstâncias que fizeram crescer os apoiantes do clube da cidade. Desde logo, segundo Cajuda, "o crescimento do Sp. Braga", iniciado nos tempos em que estava no comando da equipa. "Já sabíamos que quando recebíamos o Benfica era como se estivéssemos no Estádio da Luz e o nosso desafio era lutar contra esse monstro, criando um apetite por lutar por uma identidade própria", reforça o treinador de 65 anos, atualmente a trabalhar nos chineses do Sichuan Longfor.

"Foram tempos encantadores para nós, pois valeu a pena ter passado por essa fase e ter iniciado os primeiros passos de uma nova era de apoio bracarense", sublinha, confessando estar "orgulhoso" por ter estado no início dessa empreitada, elogiando depois quem continuou o trabalho "sem destruir o que estava feito". "O presidente António Salvador teve um papel importante para consolidar o clube e fê-lo continuando o que tinha sido bem feito por João Gomes Oliveira", o seu antecessor, que foi "o patrono da mudança, juntamente com Mesquita Machado". "Tivemos de partir muita pedra para se fazer a calçada onde agora se pode caminhar", assume Cajuda, numa analogia ao progresso dos arsenalistas.

Mudança iniciada nos anos 90

Foi, aliás, esse crescimento do Sporting de Braga enquanto clube que para José Barroso justifica a viragem. "Tínhamos muitos sócios e nunca sentimos falta de apoio, mas a verdade é que quem ia ao estádio saía de lá sempre contente com o resultado, pois além de serem bracarenses eram também benfiquistas", resume, reconhecendo que "agora não é assim". José Nuno Azevedo admite que "não era agradável sentir que a equipa parecia não estar a jogar em casa".

A fase que Barroso identifica como importante para esta separação entre o gosto pelos dois clubes é a segunda metade da década de 1990. "O Benfica passou por uma fase muito complicada da sua história, que coincidiu com o início desse crescimento do Sp. Braga, algo que após o ano 2000 se tornou mais sustentado e fez mudar a simpatia dos adeptos", justificou.

É nesse período que Manuel Cajuda diz que "o Sp. Braga passou a ter boas equipas, passando a ser comum os grandes perderem pontos quando ali se deslocavam". José Nuno Azevedo até consegue sinalizar um jogo que simboliza a mudança de paradigma tão desejada pelos bracarenses. "Creio que a viragem deu-se na meia-final da Taça de Portugal de 1998, ainda no Estádio 1.º de Maio, quando vencemos o Benfica por 2-1, com dois golos do Karoglan. Pela primeira vez ouvimos mais de dois terços das bancadas festejarem os nossos golos", assume, acrescentando que a ida à final do Jamor - perdida para o FC Porto, por 3-1 - "consolidou essa simpatia" pelos arsenalistas.

Uma coisa é certa para José Nuno Azevedo: "A partir de então o Benfica passou a sentir maiores dificuldades cada vez que se deslocava a Braga. Nasceu e cresceu uma rivalidade que existe até hoje", sublinhou.

Pedreira potencia crescimento

Barroso deixou de jogar no final da época 2004-05 e viveu de perto a mudança da equipa do Estádio 1.º de Maio para a agora denominada Pedreira, algo que potenciou um Sp. Braga diferente. "Esse foi o início do crescimento estrutural que acompanhei de perto. As condições de trabalho melhoraram bastante, nada tinham que ver com as que tínhamos anteriormente e desde que deixei de jogar o clube não parou de crescer, até a nível de orçamento é agora incomparável", recorda.

Atualmente, a Pedreira é palco de uma nova era no futebol bracarense e tornou-se um terreno hostil para o Benfica, consolidando uma rivalidade que só tem paralelo nas visitas dos encarnados a Guimarães, Alvalade e ao Dragão. Hoje (20.30), o desejo de vencer os tricampeões nacionais será um sentimento partilhado pelos onze jogadores no relvado e pelos milhares que estarão na bancada.