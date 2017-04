Pub

Messi fez o 3-2 no último segundo de jogo e devolveu emoção à liga

O Barcelona venceu esta noite o Real Madrid, na capital espanhola, por 3-2, relançando a luta pelo título. Um golo de Messi, no último segundo, coloca os catalães na liderança, com os mesmos pontos dos merengues, mas estes têm uma partida a menos.

Casemiro e Messi, respetivamente, fizeram os primeiros golos ainda no primeiro tempo, num jogo em que o Real Madrid, com Cristiano Ronaldo no onze, começou melhor, mas viram os catalães a irem para o descanso a dominar, sobretudo depois do golo do empate do internacional argentino, aos 33'.

O empate não servia ao Barcelona, que estava ontem a três pontos de distância (e com mais um jogo), pelo que Luis Enrique pediu mais pressão à sua equipa para o segundo tempo. A exemplo do primeiro tempo, contudo, foi mais uma vez os merengues a entrarem melhor, pecando apenas na finalização. Com o decorrer dos minutos o Barcelona voltou a comandar e aos 73' fez a reviravolta com um remate de fora da área de Rakitic, já com André Gomes em campo.

O Real Madrid parecia não conseguir responder, mas já quando ninguém acreditava James Rodriguez, aos 86', consegue bater Ter Stegen. Os catalães levavam as mãos à cabeça, mas Messi acabou por inventar um golo, no último segundo, 90+2', que dá novo ânimo à liga.