Um golo do colombiano Cristian Zapata, validado com o recurso à tecnologia de golo, garantiu oempate (2-2) aos rossonero, na 32.ª jornada da liga italiana de futebol.

Depois de chegar ao intervalo a perder por 2-0, o AC Milan conseguiu anular a vantagem do grande rival na segunda parte e com um golo marcado sete minutos depois dos 90, com recurso ao vídeo-árbitro.

No primeiro tempo, o Inter tinha chegou ao 2-0, com os golos de Antonio Candreva (36) e Mauro Icardi (44). A equipa do internacional português João Mário, que voltou a ser titular, mas acabou por ser rendido, a dez minutos do fim do jogo, por Murillo, foi assim para o intervalo com uma confortável vantagem. Mas no segundo tudo deixou-se empatar.

Um golo de Alessio Romagnoli aos 83 minutos reduzir a desvantagem do Milan, que chegaria ao empate por Zapata aos 90'+7'.

Com este empate ( 2-2, um resultado igual ao da primeira volta), o AC Milan manteve o sexto lugar, com 58 pontos, mais dois que o Inter.