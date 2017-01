Nuno Espírito Santo: "Os árbitros estão a tirar-nos dos jogos"

Pub

O treinador Nuno Espírito Santo e os jogadores Herrera e Alex Telles queixaram-se da arbitragem do jogo com o Moreirense, após a derrota que, esta terça-feira, eliminou o FC Porto da Taça da Liga (1-0).

"Não vou comentar [a arbitragem]. Seria arriscado dizer o que sinto.Estou revoltado, mas por não ter conseguido que os jogadores não tenham este foco na arbitragem. Os árbitros estão a tirar-nos dos jogos", afirmou o treinador do F Porto, Nuno Espírito Santo, após a derrota, por 1-0, em casa do Moreirense.

Os dragões queixaram-se de duas grandes penalidades por assinalar, pelo árbitro Luís Godinho, na partida que ditou a sua eliminação da Taça da Liga - jogo que também ficou marcado pelas expulsões de Danilo e Brahimi.

"Dominamos o jogo mas há situações que não conseguimos controlar. O árbitro passou a ser o protagonista do encontro e prejudicou-nos. Já fomos afetados em diferentes ocasiões. Isto não pode continuar a passar-se", disse, por sua vez, Héctor Herrera, na entrevista rápida após a partida.

Alex Telles reforçou o sentimento de insatisfação dos portistas. "É dificil falar numa hora destas. Faltou o golo e estamos fora de mais uma competição. Sinto-me envergonhado, todos os jogadores sentem essa vergonha", disse o defesa brasileiro, lamentando a eliminação da prova. No entanto, focou-se também na arbitragem: " Mas temos também de de falar do que não controlámos. O FC Porto está a ser penalizado em muitos jogos, não só neste. Não é uma desculpa, já disse que estou envergonhado, mas não podemos esquecer os erros da arbitragem, são erros grotescos. Na primeira parte houve lances que poderiam ter levado o jogo noutro sentido ".

De resto, Nuno Espírito Santo lamentou as falhas de finalização da equipa: "Temos de olhar para as oportunidades que tivemos para fazer outro resultado". E focou-se no futuro. "Temos de levantar-nos muito rápidos porque sábado não podemos falhar [em Paços de Ferreira, para a I Liga]. Já perdemos dois objetivos, temos os dois mais importantes: o campeonato e os oitavos de final da Liga dos Campeões", concluiu.