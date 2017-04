Pub

A SAD do FC Porto está a negociar com a Doyen Sports a compra dos restantes 50% do passe de Yacine Brahimi, apurou o DN junto de fonte conhecedora do processo. Os azuis e brancos são já detentores da restante metade do passe do internacional argelino, mas dada a cobiça de vários clubes, a SAD liderada por Pinto da Costa pretende realizar no final da temporada um significativo encaixe financeiro com a venda do extremo.

Segundo informações recolhidas pelo DN, o FC Porto tem um acordo com o fundo de investimento que lhes permite comprar mais 25% do passe do jogador africano até ao final de agosto, a troco de 4,7 milhões de euros. Os dragões, no entanto, pretendem adquirir a totalidade dos direitos desportivos de Brahimi, daí estarem em conversações com a Doyen Sports, um dos principais parceiros financeiros do FC Porto nas operações de mercado nos últimos anos.

Brahimi, recorde-se, esteve com um pé fora do FC Porto no início da temporada, mas as ofertas que chegaram à SAD dos dragões nunca satisfizeram por completo as pretensões de Pinto da Costa, sobretudo porque a SAD só tinha os tais 50% do passe do jogador.

Esta indefinição em torno do internacional argelino de 27 anos levou mesmo a que o futebolista tivesse sido afastado das opções de Nuno Espírito Santo durante algum tempo, realizando o primeiro jogo da temporada apenas em setembro. A titularidade só foi reconquistada em dezembro.

As boas exibições do argelino voltaram a chamar a atenção de vários emblemas europeus que já tinham demonstrado interesse no início da temporada, sobretudo clubes ingleses e também de Itália, onde ultimamente se fala da Juventus. Com a necessidade de fazerem um grande encaixe financeiro no final da temporada, a SAD portista está assim a negociar a compra da restante parte do passe do jogador africano.

O FC Porto contratou Brahimi ao Granada em 2014 a troco de 6,5 milhões de euros, tendo vendido nesse mesmo ano 80% do passe à Doyen por cinco milhões. No ano seguinte, contudo, os dragões recompraram 30% por 3,8 milhões, daí que neste momento as duas partes tenham 50% do passe.