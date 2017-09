Rui Vitória aposta que Gabigol é compatível com outros avançados

Pub

Gabriel Barbosa vai começar no banco frente ao Portimonense, mas pode estrear-se durante a partida na Luz. Grimaldo, Salvio e Pizzi nos eleitos. Só Jardel e Fejsa estão lesionados

Gabriel Barbosa será uma das grandes atrações do Benfica-Portimonense desta noite (21.00 horas, BTV) no Estádio da Luz. O avançado emprestado pelo Inter Milão foi convocado pelo treinador Rui Vitória e pode estrear-se durante a partida, uma vez que deverá ficar no banco de suplentes, já que a dupla Jonas-Seferovic parece neste momento intocável.

O técnico benfiquista garantiu ontem que o internacional brasileiro é compatível com os dois avançados que têm sido titulares. "Não há jogadores incompatíveis. Quem faz parte do plantel é porque foi escolhido e tem as características indicadas para uma equipa como a nossa", começou por dizer, acrescentando que a sua missão é "potenciar as características do jogador" até porque "ao longo da temporada vai haver vários tipos de compatibilidades".

Ainda assim, admitiu que Gabigol, como é conhecido, "tem características diferentes" das de Mitroglou, jogador que saiu no último dia do mercado de verão. "A sua saída permitiu que fosse de imediato rendido, pois as coisas já estavam devidamente preparadas", explicou, deixando a certeza de que o brasileiro "faz parte de um plantel com um lote de jogadores vasto capaz de dar resposta nas várias competições, no qual haverá lugar para todos".

Rui Vitória aproveitou ainda para desvalorizar as saídas registadas esta época, pois "perder jogadores no mercado faz parte das equipas". Nesse sentido, declarou-se "satisfeito" com os atletas que tem à sua disposição. "Vieram grandes clubes buscar jogadores à nossa equipa e isso é de realçar. Representar o Benfica é uma montra muito grande e agora vamos formar uma equipa competitiva", sublinhou, assumindo que "há jogadores que vão aparecer este ano que se calhar não apareceram na época passada".

Ainda sobre o mercado, o técnico do Benfica mostrou-se satisfeito por a Premier League ter decidido antecipar o fecho do mercado do próximo ano para antes do início do campeonato (ver página 35), mas lembrou que "não vale de nada ser uma medida avulso, só para a liga inglesa", considerando que "o importante é que haja uma decisão conjunta para que o mercado feche" mais cedo em todos os países. E lançou ainda outra ideia para a mesa: "Em janeiro também não é preciso ser um mês, pode ser uma janela mais pequena."

Gabriel Barbosa terá a oportunidade de se estrear esta noite, ao contrário do guarda-redes Mile Svilar e do defesa-direito Douglas, que não foram convocados. No entanto, Rui Vitória tem razões para estar satisfeito, pois pode contar com os regressos de Grimaldo, Pizzi e Salvio, que já estão recuperados das respetivas lesões. O panorama clínico no Seixal surge agora mais desanuviado, até porque do boletim clínico fazem apenas parte Fejsa e Jardel.

Portimonense sem vencer na Luz

O recém-promovido Portimonense vai visitar o Estádio da Luz pela 15.ª vez para o campeonato e o melhor que conseguiu foram três empates. Vítor Oliveira, técnico dos algarvios, não poderá contar com os lesionados Lumor, Tabata, Léo, Chidera e Stanley, mas chamou os reforços Oriol Rosell e Nakajima. Ainda assim, o líder da equipa de Portimão deixou a certeza de que a sua equipa "não irá fazer grandes alterações àquilo que tem sido o comportamento nos jogos fora", assumindo que irá "tentar jogar com boa qualidade, sem autocarros nem camiões".

Rui Vitória elogiou o discurso de Vítor Oliveira, que considerou "um treinador de referência", mas deixou a certeza de que, independentemente da forma como o Portimonense se apresentar na Luz, "a abordagem do Benfica ao jogo não irá mudar". "Espero ganhar, mas espero um jogo complicado, pois teremos pela frente um adversário bem organizado, com jogadores de qualidade", disse, apelando a que os encarnados ponham as suas "armas em campo": "A nossa qualidade coletiva e individual tem de vir ao de cima. Se isso acontecer estamos mais perto de vencer."

Este jogo com o Portimonense surge quatro dias antes da estreia do Benfica na Liga dos Campeões, na Luz, terça-feira, diante dos russos do CSKA Moscovo. Rui Vitória recusou-se a abordar essa partida, garantindo apenas que esta noite não irá fazer poupanças a pensar na Champions. "Vão jogar os melhores para este jogo", frisou.