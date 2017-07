Pub

Presidente encarnado deu conferência de imprensa, na qual abordou também a possível interdição do estádio da Luz

Luís Filipe Vieira garantiu esta segunda-feira que não está preocupado com os resultados negativos do Benfica nesta pré-época e lembrou mesmo que "tem sido assim nos últimos 5 anos". "O Benfica nunca foi o campeão da pré-época nos últimos cinco anos, mas foi campeão nacional quatro vezes e na outra só não o foi por uma questão de segundos. O nosso objetivo não é sermos campeões de pré-época, é chegarmos ao penta", reiterou aos jornalistas, no centro de estágios do Seixal, onde apresentou os novos projetos do Benfica para o Caixa Futebol Campus.

O líder encarnado comentou ainda a polémica do momento, sobre a possível interdição do estádio da Luz por alegado apoio do clube a claques ilegais, e garantiu que o Benfica "não foi notificado" pelo Instituto Português da Juventude e Desporto, dizendo ter a "certeza" de que a equipa de Rui Vitória vai jogar com o Sporting de Braga no Estádio da Luz, na primeira jornada do campeonato, a 9 de agosto.

"Claques? Não sei que palavra é essa. Sei o que são sócios organizados. Nunca soube que o Benfica tinha claques. Se disserem que naquele espaço não estão sócios do Benfica... São todos sócios do Benfica e têm os mesmos direitos do que eu", começou por responder.

"Este estádio e este regulamento interno de segurança serviram para uma final da Liga dos Campeões e são os preferidos para acolher os jogos da seleção nacional, por isso ...", lembrou Luís Filipe Vieira, afirmando que este episódio é mais uma a mostrar que "este ano vai valer tudo para o Benfica não ser campeão".

E acrescentou: "Já estamos habituados a isso. O Benfica habituou-se internamente a saber gerir o que tem de ser gerido. Temos grandes profissionais a trabalhar, sabemos porque é que somos campeões. Estamos muitos fechados e concentrados nos nossos objetivos, e por isso estou convencido que vamos ser campeões. Podem fazer o que quiserem, falar de interdição do estádio da luz, lançar e-mails, o que quiserem. Nada nos vai desviar do nosso foco, e esse chama-se penta."

Sobre a composição do plantel, o presidente encarnado afasta a necessidade de fazer soar o alarme após os recentes maus resultados. "Estamos muito felizes com o plantel que temos, com o treinador que temos e dia 5 cá estaremos para querer ganhar a Supertaça. A verdade é que quem liderar uma instituição como esta tem que ser uma pessoa muito fria e não estar a ir atrás dos pedidos dos adeptos ou do que vocês escrevem. Isso já custou muitos milhões ao Benfica, no passado. Repito: não queremos ser campeões da pré-época, mas sim campeões nacionais", referiu.

De resto, a redução da dívida financeira continua a ser uma prioridade assumida por Luís Filipe Vieira. "Queremos trazer o nível da dívida do Benfica para baixo, até estar completamente saldada ou pelo menos controlada. Se o Benfica quer continuar a ser dos benfiquistas, tem que ter este pensamento.

Se quer seguir outro caminho não será comigo de certeza"