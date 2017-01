Gonçalo Guedes no PSG por 30 milhões de euros

Pub

A transferência do avançado do Benfica ficou acertada esta segunda-feira. Os encarnados terão direito ainda a um bónus consoante objetivos

Gonçalo Guedes vai ser oficializado nas próximas horas como jogador do Paris Saint-Germain.

O Benfica chegou a acordo com os responsáveis do clube francês, num negócio que permitirá um encaixe imediato de 30 milhões de euros, mas que poderá aumentar no caso de o jogador de 20 anos atinja determinados objetivos fixados, apurou o DN.

O negócio ficou concluído após uma ronda negocial que trouxe Patrick Kluivet, diretor desportivo do PSG, a Lisboa, onde foram acertados todos os pormenores.

O internacional português deverá viajar durante o dia desta terça-feira para Paris, onde irá fazer exames médicos e assinar contrato com o clube francês, onde milita Angel Di María, outro jogador que passou pelo Benfica.