Gonçalo Guedes entra na lista para o Tondela e venda não está certa

PSG, de França, é o clube que fez a única oferta até ao momento, mas os números ainda não convenceram a SAD

O PSG é, neste momento, o único clube que fez uma oferta oficial para levar Gonçalo Guedes para o campeonato francês nesta reabertura de mercado. No entanto, os valores em causa ainda não convenceram a estrutura liderada por Luís Filipe Vieira, tanto que o jogador de 20 anos faz parte dos escolhidos de Rui Vitória para o jogo desta tarde com o Tondela, 16.00, com transmissão na BTV.

Apesar de Manchester United e Mónaco terem perguntado pelo internacional português, foram os parisienses os únicos que fizeram até agora uma proposta ao clube português. A mesma, no entanto, ainda é considerada baixa pela SAD liderada por Luís Filipe Vieira, que não admite perder mais uma pérola da formação por números abaixo dos 30 milhões de euros.

Os encarnados, por isso, ainda não fecharam este dossier com o PSG, pois estão à espera de ofertas superiores, até porque não se pode descartar a interferência de mais clubes, como o Valência de Espanha (que no início da temporada chegou a oferecer cerca de 25 milhões de euros pela transferência do futebolista) ou o Arsenal de Inglaterra, que também já foram colocados no radar de Gonçalo Guedes.

Certo é que o jovem está convocado para o jogo desta tarde com o Tondela e caso as ofertas não subam não é de descartar a sua continuidade na Luz até final da temporada.

Rui Vitória valoriza Tondela

Apesar de defrontarem esta tarde o último classificado, o Tondela, o treinador Rui Vitória não espera facilidades. Aliás, diz até que o foco encarnado tem de ser maior.

"Sabemos que o Tondela não está a passar por momentos agradáveis, esta é a preparação de sempre, não há diferenças entre os adversários. Antes pelo contrário, o nosso foco tem de ser ainda maior. Só conseguiremos vencer se formos convictos e determinados", salientou o técnico que também comentou o interesse do Benfica no central do Sporting Coates.

"Não tenho de responder em concreto a isso. Para já porque tenho centrais de grande qualidade. Estou satisfeito com todos. O Coates é, como muitos que andam no futebol português, um jogador com qualidade. Ponto final", referiu o treinador dos encarnados, que também falou sobre a situação de Gonçalo Guedes.

"Está convocado, mas veremos se joga. Há jogadores que regularmente têm sido alvo de notícias sobre saírem, mas têm sido fantásticos. Além disso sabem que têm de estar focados a 100% no Benfica para terem futuro", concluiu o treinador.

Eis os convocados para o embate com o Tondela: Ederson, Júlio César, Nélson Semedo, Lisandro, Luisão, Lindelof, Jardel, André Almeida, Samaris, Celis, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi, Rafa, Jonas, Mitroglou e Gonçalo Guedes.