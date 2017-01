Pub

Dívida do clube da Luz é 3,3 vezes maior do que as receitas, segundo o relatório financeiro da UEFA

O Benfica concluiu o ano de 2015 com a segunda maior dívida da Europa do futebol, segundo o relatório financeiro da UEFA publicado nesta quinta-feira.

Segundo a publicação, os tricampeões nacionais acumulam dívidas de 336 milhões de euros, valor só suplantado pelo Manchester United, que devia 536 milhões de euros no final de 2015.

A dívida do Benfica, segundo a UEFA, é 3,3 vezes superior às receitas geradas pelas águias, após um aumento anual de 3% nas dívidas do clube, e representa 130% do valor dos ativos das águias.

O Inter de Milão fecha o pódio, com 306 milhões de euros, seguido por Valência (285) e Queens Park Rangers (279).

Não há mais clubes portugueses no "top 20" revelado pela UEFA.