Pub

Guarda-redes de 27 anos fez pressão para sair do Eintracht Frankfurt e águias fizeram nova oferta na ordem dos cinco milhões

Lukas Hradecky é o eleito pelo Benfica para disputar a titularidade na baliza dos encarnados com Júlio César e ainda Bruno Varela. O finlandês de 27 anos já tem um entendimento com as águias, faltando colocar o preto no branco com o Eintracht Frankfurt, podendo o negócio ficar fechar por uma verba na ordem dos cinco milhões de euros, apurou o DN.

Os alemães chegaram a pedir oito milhões de euros pela transferência do titular da baliza da Finlândia, mas dado o facto de o jogador terminar contrato no próximo ano fez que o Eintracht baixasse um pouco as suas pretensões.

À hora do fecho desta edição, contudo, as duas partes ainda discutiam alguns pormenores para que a transferência possa concretizar-se, mas tudo indica que a contratação do guarda-redes possa ser uma realidade nos próximos dias. Algumas notícias davam mesmo conta da sua possível chegada a Lisboa ainda ontem, mas tal informação não foi possível de confirmar.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Refira-se que o nome de Hradecky foi sempre um dos primeiros que o treinador Rui Vitória indicou, mas o seu elevado salário, na ordem dos 1,5 milhões de euros por temporada, e ainda a intransigência inicial do Eintracht Frankfurt em baixar o valor pedido para a sua transferência fizeram as águias virar-se para outros alvos, como o caso do holandês Zoet, do PSV Eindhoven.

O facto de Lukas Hradecky ter feito pressão também junto da direção alemã para a sua saída rumo à Luz fez, contudo, que as águias tivessem feito um esforço nas últimas horas para a sua contratação.

Diego Silva apoia Bruno Varela

Mas se Lukas Hradecky está a chegar, na baliza amanhã continuará o jovem Bruno Varela, que já tinha sido titular na Supertaça frente ao V. Guimarães. E diz quem o conhece que o Benfica ficaria bem servido com o jovem. É o caso de Diego Silva, guarda-redes brasileiro que partilhou balneário com Bruno Varela na época passada, no V. Setúbal.

"O que mais me surpreendeu nele foi a sua qualidade, que não conhecia. Disse-lhe que se realmente quiser estará no próximo Mundial", disse ao DN Diego Silva, salientando que o jovem poderá continuar a crescer com Júlio César a seu lado. "Tem tudo para ser um guarda-redes de topo mundial e, ao lado do Júlio César, para mim dos melhores de sempre do Brasil, poderá crescer ainda mais. O Benfica fica bem servido", salientou.

Sinan Gümüs negociado

Entretanto, o Benfica também continua a negociar o extremo Sinan Gümüs, do Galatasaray, e ainda ontem a imprensa turca dava conta da iminente concretização da transferência. Segundo o DN apurou, contudo, o negócio ainda não estará concluído, ainda que esteja avançado. O Benfica deverá pagar 3,5 milhões pelo jogador de 23 anos, ficando os turcos com direito a 20% de uma transferência futura.