Águias vão analisar cânticos da claque da seleção

Grupo de adeptos que apoiou a seleção no estádio da Luz entoou frases insultuosas contra os encarnados

A direção do Benfica vai analisar os cânticos que a claque da seleção, liderada por Fernando Madureira, o principal dirigente da claque do FC Porto, que entoou cânticos insultuosos contra o Benfica na chegada dos adeptos ao estádio da Luz, no último sábado, apurou o DN.

Refira-se que o Benfica já alertara nas vésperas que nenhum dirigente dos encarnados iria marcar presença no palco das águias, numa ação de protesto contra FPF e Liga, e isto terá servido de 'incentivo' às provocações da claque da seleção.

O Benfica irá agora analisar esta situação e depois tomará uma medida oficial.