Mota que fez as delícias dos adeptos durante os festejos tem agora espaço na "casa" do Benfica

Eliseu não passou nada despercebido nos festejos do inédito tetracampeonato do Benfica. Sempre de vespa, o defesa encarnado não largou a mota a noite inteira.

Até para dentro do balneário a vespa foi, no passado domingo. Agora, tem um lugar no Museu Cosme Damião.