Pub

O cineasta Woody Allen vai atuar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 04 de julho com a New Orleans Jazz Band, anunciou hoje a promotora do concerto.

Em comunicado, a Sons em Trânsito revelou que os bilhetes para o espetáculo que marca o regresso aos palcos nacionais do realizador já estão à venda, com preços entre os 25 euros (na galeria de pé) e os 120 euros (nas cadeiras de orquestra).

No concerto, Woody Allen vai estar no clarinete, com Eddy Davis no banjo, Conal Fowkes no piano, Simon Wettenhall no trompete, Jerry Zigmont no trombone, John Gill na bateria e Greg Cohen no baixo.

"Utilizando um repertório superior a 1.000 canções, Woody Allen vai escolhendo durante o concerto os temas que se sente inspirado a tocar, respeitando um atributo primordial do jazz que é o improviso. Com a ajuda de Eddy Davis, que toca banjo e é diretor musical da New Orleans Jazz Band, Woody Allen desafia o coletivo de músicos em palco e o público a acompanharem-no numa 'jam' digna de um club de jazz nova-iorquino - como o The Carlyle, em Manhattan, onde tocam, desde 1996", pode ler-se no comunicado.

A promotora recorda que a "música é um elemento constante na obra cinematográfica de Woody Allen, em particular o jazz, que o acompanha desde a infância".

Woody Allen atuou com a New Orleans Jazz Band no Centro Cultural de Belém, também em Lisboa, em 2005, depois de no ano anterior ter marcado presença no Casino Estoril.

Mais conhecido pelo trabalho cinematográfico enquanto realizador e argumentista, pelo qual já venceu quatro Óscares, Woody Allen nasceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, em 1935, sendo responsável por obras marcantes do cinema do século XX como "Annie Hall", "Manhattan" ou "Zelig".